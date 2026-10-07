ВС РФ за сутки в Курской области уничтожили 160 украинских беспилотников

Власти Курской области рассказали об оперативной обстановке в регионе ВС РФ за сутки в Курской области уничтожили 160 украинских беспилотников

Москва7 окт Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 160 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 72 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 6 октября до 09.00 мск 7 октября.

Сбито 160 вражеских беспилотников различного типа. 72 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Под украинские удары попали населенные пункты Малое Солдатское, Илек, Белая, Рыльск, Щекино, Колячек и поселок им. Куйбышева. Повреждены веранда, 6 домов, два автомобиля и полуприцеп.