Москва10 октВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 71 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 9 октября до 09.00 мск 10 октября.
Сбито 167 вражеских беспилотников различного типа. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Под удары попали населенные пункты Белица, Бирюковка, Колячек. Повреждены три дома, две хозяйственные постройки, автомобиль.