ВС РФ за сутки в Курской области сбили 167 украинских беспилотников

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 167 вражеских беспилотников ВС РФ за сутки в Курской области сбили 167 украинских беспилотников

Москва10 окт Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 71 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 9 октября до 09.00 мск 10 октября.

Сбито 167 вражеских беспилотников различного типа. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Под удары попали населенные пункты Белица, Бирюковка, Колячек. Повреждены три дома, две хозяйственные постройки, автомобиль.