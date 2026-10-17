Хинштейн: 167 БПЛА сбили за сутки в Курской области

За сутки в Курской области сбиты 167 украинских беспилотников Хинштейн: 167 БПЛА сбили за сутки в Курской области

Москва17 окт Вести.В минувшие сутки силы ПВО поразили в небе над Курской областью 167 вражеских беспилотников различного типа, сообщил в своем канале в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

Цели были поражены с 9.00 16 октября до 9.00 17 октября.

79 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали ... территорию с помощью взрывных устройств сказано в сообщении

В результате атак в ряде сел повреждены остекление и фасад административного здания, остекление в доме и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.