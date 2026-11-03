Хинштейн: 168 украинских БПЛА сбиты за сутки в Курской области

Губернатор Курской области: 168 вражеских беспилотников сбиты за сутки Хинштейн: 168 украинских БПЛА сбиты за сутки в Курской области

Москва3 ноя Вести.Российские военнослужащие сбили 168 украинских беспилотников в небе над Курской областью за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 2 ноября до 09.00 мск 3 ноября.

Сбито 168 вражеских беспилотников различного типа. 48 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 9 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеских атак жертв или пострадавших среди мирного населения нет.