Власти Курской области рассказали об оперативной обстановке в регионе Губернатор Курской области: 135 дронов ВСУ сбито за сутки

Москва4 ноя Вести.Российские военнослужащие сбили 135 украинских беспилотников в небе над Курской областью за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 3 ноября до 09.00 мск 4 ноября.

Сбито 135 вражеских беспилотников различного типа. 66 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что разрушений, погибших и пострадавших нет.