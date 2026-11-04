Москва4 нояВести.Российские военнослужащие сбили 135 украинских беспилотников в небе над Курской областью за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 3 ноября до 09.00 мск 4 ноября.
Сбито 135 вражеских беспилотников различного типа. 66 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что разрушений, погибших и пострадавших нет.