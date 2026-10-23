Москва23 октВести.В небе над Курской области в течение предыдущих суток было обнаружено и ликвидировано 202 беспилотника. Об этом стало известно из публикации губернатора региона Александра Хинштейна.
Сведения приведены за период с 9 утра 22 октября по 9 утра 23 октября.
Сбито 202 вражеских беспилотника различного типанаписал он в MAX
Также ВСУ 85 раз атаковали территорию отселенных районов с помощью артиллерии. Известно о десяти случаях атак с применением взрывных устройств.
Среди мирного населения приграничного региона есть двое пострадавших.