Хинштейн: за прошедшие сутки в Курской области сбито 202 вражеских беспилотника

В Курской области за сутки сбито более 200 беспилотников ВСУ Хинштейн: за прошедшие сутки в Курской области сбито 202 вражеских беспилотника

Москва23 окт Вести.В небе над Курской области в течение предыдущих суток было обнаружено и ликвидировано 202 беспилотника. Об этом стало известно из публикации губернатора региона Александра Хинштейна.

Сведения приведены за период с 9 утра 22 октября по 9 утра 23 октября.

Сбито 202 вражеских беспилотника различного типа написал он в MAX

Также ВСУ 85 раз атаковали территорию отселенных районов с помощью артиллерии. Известно о десяти случаях атак с применением взрывных устройств.

Среди мирного населения приграничного региона есть двое пострадавших.