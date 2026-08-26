Хинштейн: над Курской областью за сутки сбито 205 вражеских БПЛА

За сутки над Курской областью сбито более 200 вражеских беспилотников Хинштейн: над Курской областью за сутки сбито 205 вражеских БПЛА

Москва26 авг Вести.За прошедшие сутки над Курской областью сбито 205 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Противник 117 раз применил артиллерию по отселенным районам, 7 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Илек Беловского района повреждены фасад, окна, крыша недействующей школы. В селе Малогнеушево Рыльского района повреждены два автомобиля проинформировал губернатор

В результате налетов и обстрелов никто не пострадал.