Москва26 авгВести.За прошедшие сутки над Курской областью сбито 205 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Противник 117 раз применил артиллерию по отселенным районам, 7 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.
В результате атак в селе Илек Беловского района повреждены фасад, окна, крыша недействующей школы. В селе Малогнеушево Рыльского района повреждены два автомобиляпроинформировал губернатор
В результате налетов и обстрелов никто не пострадал.