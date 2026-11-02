За прошедшие сутки 120 украинских БПЛА сбиты в Курской области

За сутки 120 дронов ВСУ сбиты в Курской области За прошедшие сутки 120 украинских БПЛА сбиты в Курской области

Москва2 ноя Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили 120 украинских беспилотников на территории Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 1 ноября до 09.00 мск 2 ноября

Сбито 120 вражеских беспилотников различного типа. 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате ударов в Курске повреждены забор, стена и остекление домовладения.