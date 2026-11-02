Москва2 нояВести.За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили 120 украинских беспилотников на территории Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 1 ноября до 09.00 мск 2 ноября
Сбито 120 вражеских беспилотников различного типа. 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате ударов в Курске повреждены забор, стена и остекление домовладения.