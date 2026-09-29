Хинштейн: над Курской областью за сутки уничтожили 162 беспилотника ВСУ

Над Курской областью за сутки сбили 162 украинских дрона Хинштейн: над Курской областью за сутки уничтожили 162 беспилотника ВСУ

Москва29 сен Вести.За минувшие сутки расчеты ПВО уничтожили 162украинских беспилотника различных типов в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего в период с 9.00 28 сентября до 9.00 29 сентября сбито 162 вражеских беспилотника различного типа. Сто одиннадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам написал Александр Хинштейн

Глава региона отметил, что 32 раза дроны атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Под удары попали несколько населенных пунктов Курской области. В жилых домах и хозпостройках повреждены фасады, стены, кровля, остекление, заборы и двери. В одном из сел также пострадал объект энергетики, из-за чего нарушилось электроснабжение. Еще в одном населенном пункте поврежден автомобиль.