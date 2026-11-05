Москва5 нояВести.Российские военнослужащие сбили 189 украинских беспилотников в небе над Курской областью за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Информация предоставлена за период с 09.00 мск 4 ноября до 09.00 мск 5 ноября.
Сбито 189 вражеских беспилотников различного типа. 63 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 16 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате вражеских атак в Судже пострадал 69-летний мужчина, в Железногорске на складе произошло возгорание крыши на площади 600 кв. м.