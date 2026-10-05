ВС РФ за сутки в Курской области ликвидировали 217 украинских БПЛА

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 217 украинских беспилотников ВС РФ за сутки в Курской области ликвидировали 217 украинских БПЛА

Москва5 окт Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 85 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 4 октября до 09.00 мск 5 октября.

Сбито 217 вражеских беспилотников различного типа. 85 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 20 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий противника один мирный житель погиб, еще двое пострадали.

Под удар также попали Октябрьский район — там поврежден объект энергетики, частично было нарушено электроснабжение в 5 населенных пунктах (674 дома, 2 388 человек); Нижний Мордок, Щекино, Викторовка, Рулитино, Илек, Песчаное — там повреждены четыре дома, трактор, также уничтожен автомобиль.