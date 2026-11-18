Москва18 нояВести.Сводку об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки представил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.
Всего в период с 09:00 17 ноября до 09:00 18 ноября сбито 148 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 31 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств… Погибших и пострадавших нетсообщил глава региона
В слободе Белой Беловского района при атаке БПЛА повреждены крыша, фасад и забор домовладения, а также автомобиль с прицепом. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждения получили здание недействующей поликлиники и остекление домовладения.
Дом уничтожен в поселке Культпросвет. В селе Дурово Рыльского района повреждены гараж и автомобиль.