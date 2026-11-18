За сутки в Курской области уничтожены 148 дронов противника

148 вражеских беспилотников сбиты за сутки в Курской области За сутки в Курской области уничтожены 148 дронов противника

Москва18 ноя Вести.Сводку об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки представил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 17 ноября до 09:00 18 ноября сбито 148 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 31 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств… Погибших и пострадавших нет сообщил глава региона

В слободе Белой Беловского района при атаке БПЛА повреждены крыша, фасад и забор домовладения, а также автомобиль с прицепом. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждения получили здание недействующей поликлиники и остекление домовладения.

Дом уничтожен в поселке Культпросвет. В селе Дурово Рыльского района повреждены гараж и автомобиль.