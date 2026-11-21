За сутки в Курской области уничтожены 132 украинских дрона

132 вражеских беспилотника сбиты за сутки в Курской области За сутки в Курской области уничтожены 132 украинских дрона

Москва21 ноя Вести.В Курской области за прошедшие сутки уничтожены 132 беспилотника ВСУ различного типа. Данные за период с 9.00 20 ноября до 9.00 21 ноября опубликовал в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал он

В селе Мокрушино Беловского района повреждения получили кровля дома, гараж и два легковых автомобиля.

В ходе атак ВСУ никто не пострадал, отметил Хинштейн.