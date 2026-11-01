В Курской области при атаках ВСУ уничтожен дом и повреждены автомобили

При атаках ВСУ в Курской области уничтожен дом, повреждены автомобили В Курской области при атаках ВСУ уничтожен дом и повреждены автомобили

Москва1 ноя Вести.В результате атак ВСУ за минувшие сутки в нескольких населенных пунктах Курской области повреждены жилые дома и несколько автомобилей. Один дом уничтожен, сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн в MAX.

Он написал, что с 9 утра 31 октября и до 9 утра сегодняшнего дня над регионом было сбито 73 беспилотника ВСУ различного типа.

В деревне Никипеловка Кореневского района уничтожен дом говорится в публикации

В селе Илек повреждены кровля, остекление, фасад дома и автомобиль, в городе Щигры – фасад дома, в деревне Кекино – два автомобиля, сообщил Хинштейн.

Погибших и пострадавших, по его словам, нет.