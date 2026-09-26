В Курской области за минувшие сутки сбиты 204 вражеских беспилотника

Хинштейн сообщил о последствиях атак ВСУ на Курскую область за минувшие сутки В Курской области за минувшие сутки сбиты 204 вражеских беспилотника

Москва26 сен Вести.Над территорией Курской области за прошедшие сутки уничтожены 204 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Данные о последствиях атак в MAX привел губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 9:00 25 сентября до 9:00 26 сентября сбито 204 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 21 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств сообщил глава региона

В деревне Забелье Тимского района повреждения получили 4 дома и хозпостройка. В поселке Хомутовка частично обрушена стена здания недействующего предприятия, повреждено остекление. В селе Сальное Хомутовского района пострадал объект энергетики, нарушено электроснабжение на зернотоке.

В Беловском районе в селах Песчаное и Малое Солдатское повреждены две автомашины. В селе Долгие Буды повреждения получили кровля дома и потолок, в деревне Лошаковка - остекление домовладения, в слободе Белой Беловского района - фасад, кровля дома и остекление.

В Рыльске под удар попал фасад здания метеостанции. В поселке имени Куйбышева Рыльского района частично сгорело недействующее здание дома престарелых, у недействующего ФАПа повреждены крыша, фасад и остекление. В поселке Коренево пострадал купол храма. Никто не пострадал.