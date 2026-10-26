Энергообъект поврежден при атаках ВСУ в Курской области

Энергообъект в Курской области был поврежден при атаках ВСУ Энергообъект поврежден при атаках ВСУ в Курской области

Москва26 окт Вести.В результате атак ВСУ в Железногорском районе Курской области был поврежден объект энергетики, сообщил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, отключения электроснабжения допущено не было.

Всего, согласно сводке об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки, было сбито 58 беспилотников ВСУ различного типа. Погибших и пострадавших нет.

В результате атак поврежден объект энергетики в Железногорском районе, без отключения электроснабжения говорится в публикации

Кроме того, в поселке Хомутовка были повреждены фасады и остекление трех многоквартирных и двух частных домов, а в деревне Новоивановка – крыша, остекление и фасад дома, уточнил Хинштейн.