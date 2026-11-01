Над Курской областью за сутки уничтожено 73 БПЛА различного типа

Больше 70 БПЛА различного типа сбито за сутки над Курской областью Над Курской областью за сутки уничтожено 73 БПЛА различного типа

Москва1 ноя Вести.За минувшие сутки над Курской областью было уничтожено больше 70 БПЛА противника, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

Кроме того, ВСУ 34 раза применяли артиллерию по отселенным районам и 4 раза их беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09.00 31 октября до 09.00 1 ноября сбито 73 вражеских беспилотника различного типа говорится в публикации

Погибших и пострадавших нет, написал он, но есть повреждения на земле.

В результате атак противника в деревне Никипеловка уничтожен дом, в деревне Кекино повреждены два автомобиля, в селе Илек – кровля, остекление, фасад дома и автомобиль, в городе Щигры – фасад дома.