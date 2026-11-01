Москва1 нояВести.За минувшие сутки над Курской областью было уничтожено больше 70 БПЛА противника, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.
Кроме того, ВСУ 34 раза применяли артиллерию по отселенным районам и 4 раза их беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
Всего в период с 09.00 31 октября до 09.00 1 ноября сбито 73 вражеских беспилотника различного типаговорится в публикации
Погибших и пострадавших нет, написал он, но есть повреждения на земле.
В результате атак противника в деревне Никипеловка уничтожен дом, в деревне Кекино повреждены два автомобиля, в селе Илек – кровля, остекление, фасад дома и автомобиль, в городе Щигры – фасад дома.