Три человека пострадали в Курской области во время атаки дронов

В Курской области в результате атаки беспилотников ранены три человека Три человека пострадали в Курской области во время атаки дронов

Москва26 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в мессенджере МАХ об очередных атаках беспилотников ВСУ, во время которых пострадали три человека.

Вражеский дрон атаковал поселок имени Куйбышева Рыльского района. В результате ранен 55-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения шеи и левой голени Также пострадал 37-летний водитель сельхозпредприятия: у него слепые осколочные ранения правого плеча. сообщил Хинштейн

Еще один человек пострадал во время атаки дрона в СНТ "Химик"в Курске. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму, акубаротравму, контузию. Кроме того, после атаки загорелся дачный дом.