Москва5 октВести.Вооруженные силы Украины атаковали Курск с применением беспилотника. В результате пострадали два мирных жителя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По предварительной информации, сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта на Энгельса. Поврежден электробус, он загорелся... К сожалению, есть пострадавший — ему на месте оказывается медпомощьнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Также разрушения зафиксированы в районе железнодорожного вокзала. Там ранена женщина, поврежден частный дом.
Подробности о последствиях атаки противника все еще уточняются.