Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курск

ВСУ атаковали Курск, есть пострадавшие Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курск

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы Украины атаковали Курск с применением беспилотника. В результате пострадали два мирных жителя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По предварительной информации, сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта на Энгельса. Поврежден электробус, он загорелся... К сожалению, есть пострадавший — ему на месте оказывается медпомощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Также разрушения зафиксированы в районе железнодорожного вокзала. Там ранена женщина, поврежден частный дом.

Подробности о последствиях атаки противника все еще уточняются.