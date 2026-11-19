При атаке ВСУ на Курск ранения получили 9 человек

Девять раненых и сгоревшие машины: подробности о последствиях атаки ВСУ на Курск При атаке ВСУ на Курск ранения получили 9 человек

Москва19 ноя Вести.Девять человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Курск, среди пострадавших – 12-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Киевские боевики нанесли удары по центру города утром 19 ноября, в четверг.

Пострадали девять человек. Осколочные ранения в центре у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели уже вызволили его. Также ранены две женщины — посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая в районе Льговского поворота рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Повреждены многоквартирный и частные дома, здания Арбитражного суда и центральной библиотеки, корпус медицинского колледжа, травмпункта и Дома быта, а также несколько автомобилей.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.