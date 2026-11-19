Хинштейн: количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Курск выросло до 13

Число пострадавших при атаке дронов на Курск возросло до 13 Хинштейн: количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Курск выросло до 13

Москва19 ноя Вести.Восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Количество пострадавших выросло до 13: восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести. Всех остальных после осмотра и оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение написал глава Курской области

Он также уточнил, что повреждения получили 98 зданий, среди которых многоквартирные и частные дома, больница, суд, библиотека и другие административные здания. Также повреждены 67 автомобилей.