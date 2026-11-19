Фото и видео последствий атаки дронов в Курске опубликовал глава региона Глава Курской области опубликовал кадры разрушений после атаки БПЛА

Москва19 ноя Вести.Фото и видео последствий удара беспилотников ВСУ опубликовал в мессенджере МАХ губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Нет и не будет никаких оправданий решениям киевского режима. Устроить настоящий налет средь бела дня, когда люди работают, а дети находятся на занятиях. Жители ранены, гражданская инфраструктура серьезно пострадала. Поблизости нет никаких объектов, представляющих военный интерес говорится в сообщении губернатора

Атака беспилотников на город произошла утром, 19 ноября. По информации губернатора, пострадало 11 человек. Сейчас соответствующие службы оценивают ущерб от разрушений.