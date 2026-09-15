Хинштейн: 114 БПЛА различного типа сбили за минувшие сутки в Курской области

Хинштейн: ПВО сбила в Курской области 114 беспилотников различного типа Хинштейн: 114 БПЛА различного типа сбили за минувшие сутки в Курской области

Москва15 сен Вести.В Курской области в минувшие сутки сбили 114 беспилотников различного типа, сообщил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

Цели были уничтожены с 9.00 14 сентября до 09.00 15 сентября.

48 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств сказано в публикации

В результате атак в Курске ранены два человека. 38-летний мужчина получил слепое осколочное ранение плеча, у 42-летнего — ранение уха. Им оказана медицинская помощь на месте.

Повреждения получили четыре частных дома в Курске. Также из-за падения обломков повреждены и уничтожены возгоранием около 30 автомобилей и остекление административного здания.

В Рыльском районе поврежден автомобиль, а также кровля и фасад двух частных домов. По предварительным данным, погибших нет.