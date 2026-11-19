До 11 выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курск

Количество пострадавших при налете ВСУ на Курск выросло до 11 человек До 11 выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курск

Москва19 ноя Вести.Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск выросло до 11 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Количество пострадавших в результате атаки на Курск выросло до 11. В клинике получили ранения три женщины, еще две — в частном секторе. К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные. Желаю сил и самой скорейшей поправки! рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Противник ударил по городу утром 19 ноября, в четверг. На улицах фиксируются серьезные разрушения. Хинштейн подчеркнул, что ущерб нанесен исключительно гражданской инфраструктуре, объектам, которые не могут представлять военный интерес.

Специалисты продолжают работу на местах, информация о последствиях уточняется.