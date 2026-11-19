Москва19 нояВести.Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск выросло до 11 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Количество пострадавших в результате атаки на Курск выросло до 11. В клинике получили ранения три женщины, еще две — в частном секторе. К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные. Желаю сил и самой скорейшей поправки!рассказал глава региона в мессенджере МАХ
Противник ударил по городу утром 19 ноября, в четверг. На улицах фиксируются серьезные разрушения. Хинштейн подчеркнул, что ущерб нанесен исключительно гражданской инфраструктуре, объектам, которые не могут представлять военный интерес.
Специалисты продолжают работу на местах, информация о последствиях уточняется.