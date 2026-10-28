Хинштейн: в системе здравоохранения могут быть сбои из-за атаки БПЛА на Курск

Хинштейн сообщил о возможных сбоях из-за удара БПЛА по серверам здравоохранения Хинштейн: в системе здравоохранения могут быть сбои из-за атаки БПЛА на Курск

Москва28 окт Вести.В информационной системе здравоохранения Курска могут наблюдаться сбои из-за удара украинских БПЛА по зданию, где находятся серверы. Об этом глава региона Александр Хинштейн написал в MAX.

В результате повреждений частично прогнозируем временный сбой информационной системы здравоохранения. Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди предупредил он

Губернатор призвал отнестись к ситуации с пониманием и заверил, что специалисты уже восстанавливают работу серверов.

По данным Хинштейна, беспилотники ВСУ атаковали Курск в среду, 28 октября. При падении обломков БПЛА загорелось одно из зданий на улице Перекальского. Как оказалось, в нем стояли серверы здравоохранения. Часть техники была повреждена в результате произошедшего.