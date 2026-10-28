Москва28 октВести.Украинские беспилотники снова атаковали Курск, упавшие обломки дронов привели к возгоранию в здании на улице Перекальского. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Вражеские беспилотники атаковали Курск. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание второго этажа в здании на улице Перекальского. Пожар локализованговорится в сообщении
Уточняется, что в здании стояли серверы здравоохранения. Часть техники была повреждена при атаке, что привело к временному сбою информационной системы здравоохранения. Хинштейн уточнил, что в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди, могут быть неполадки.
Сотрудников пообещали сегодня переместить в другое здание.
Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.