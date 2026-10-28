Здание с серверами здравоохранения вспыхнуло при падении обломков БПЛА в Курске

Обломки дрона ВСУ привели к пожару в здании Курска, где стояли серверы Здание с серверами здравоохранения вспыхнуло при падении обломков БПЛА в Курске

Москва28 окт Вести.Украинские беспилотники снова атаковали Курск, упавшие обломки дронов привели к возгоранию в здании на улице Перекальского. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Вражеские беспилотники атаковали Курск. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание второго этажа в здании на улице Перекальского. Пожар локализован говорится в сообщении

Уточняется, что в здании стояли серверы здравоохранения. Часть техники была повреждена при атаке, что привело к временному сбою информационной системы здравоохранения. Хинштейн уточнил, что в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди, могут быть неполадки.

Сотрудников пообещали сегодня переместить в другое здание.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.