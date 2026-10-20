В Курской области БПЛА ВСУ атаковал объект энергетики, ранены три человека

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал объект энергетики в Курской области, есть раненые В Курской области БПЛА ВСУ атаковал объект энергетики, ранены три человека

Москва20 окт Вести.В результате атаки БПЛА ВСУ нанесен удар по объекту энергетики, ранены три человека. Подробности в MAX сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По предварительной информации, сегодня вражеский БПЛА самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе. К сожалению, пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу, наши врачи оказали всю необходимую помощь рассказал глава региона

Двое пострадавших доставлены в Курск, один отказался от госпитализации, уточнил Хинштейн.

Электроснабжение нарушено в Октябрьском и Курчатовском районах. В зоне отключения оказались почти 17 тысяч абонентов. В ближайшее время после обследования территории аварийные бригады приступят к восстановлению.