Москва26 авгВести.В Курчатовском районе Курской области нарушено электроснабжение из-за падения беспилотника ВСУ на линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате падения обломков украинского БПЛА оборвана линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в 3 населенных пунктах района, под отключение попали 658 домов (это 4 120 потребителей)

написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Ситуация находится на личном контроле губернатора.