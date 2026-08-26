Более 4000 потребителей Курской области остались без света из-за падения дрона В

В одном из районов Курской области из-за падения БПЛА нарушено электроснабжение Более 4000 потребителей Курской области остались без света из-за падения дрона В

Москва26 авг Вести.В Курчатовском районе Курской области нарушено электроснабжение из-за падения беспилотника ВСУ на линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате падения обломков украинского БПЛА оборвана линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в 3 населенных пунктах района, под отключение попали 658 домов (это 4 120 потребителей) написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Ситуация находится на личном контроле губернатора.