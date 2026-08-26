Москва26 авгВести.В Курчатовском районе Курской области нарушено электроснабжение из-за падения беспилотника ВСУ на линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В результате падения обломков украинского БПЛА оборвана линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в 3 населенных пунктах района, под отключение попали 658 домов (это 4 120 потребителей)написал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.
Ситуация находится на личном контроле губернатора.