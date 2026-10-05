Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до 6 человек

Еще один подросток: число раненных при атаке ВСУ в Курске выросло до 6 человек Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до 6 человек

Москва5 окт Вести.Количество пострадавших при атаке украинского БПЛА на Курск, обломки которого рухнули возле остановки на Энгельса, выросло до 6 человек. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, госпитализация потребовалась еще одному подростку.

У 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, сотрясение головного мозга. Госпитализируем ее в Курскую областную больницу написал глава региона в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали город вечером 5 октября, в понедельник. При падении фрагментов дрона был поврежден электробус.

Среди раненых - 61-летний мужчина, 27-летний молодой человек, 54-летняя женщина, 13-летний школьник и 8-летняя девочка.