Москва5 октВести.Количество пострадавших при атаке украинского БПЛА на Курск, обломки которого рухнули возле остановки на Энгельса, выросло до 6 человек. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, госпитализация потребовалась еще одному подростку.
У 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, сотрясение головного мозга. Госпитализируем ее в Курскую областную больницунаписал глава региона в мессенджере МАХ
ВСУ атаковали город вечером 5 октября, в понедельник. При падении фрагментов дрона был поврежден электробус.
Среди раненых - 61-летний мужчина, 27-летний молодой человек, 54-летняя женщина, 13-летний школьник и 8-летняя девочка.