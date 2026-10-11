СМИ: в штате Джорджия погибли пять человек в результате стрельбы

Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Джорджия СМИ: в штате Джорджия погибли пять человек в результате стрельбы

Москва11 окт Вести.Пять человек погибли после стрельбы в штате Джорджия. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местную полицию.

В издании уточнили, что инцидент произошел из-за конфликта на бытовой почве.

Стрельба в городе Дуглас была связана с домашним насилием... пять человек были смертельно ранены следует из публикации

Правоохранители сообщили, что за несколько часов до происшествия в полицию позвонила женщина. Она пожаловалась на то, что ее муж курит в доме. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили четыре тела, а также одного раненого, который позднее скончался в больнице.

Точные причины перестрелки неизвестны. Полицейские предполагают, что подозреваемый совершил самоубийство.

Неделю назад в Джорджии также сообщалось о стрельбе. В результате произошедшего тогда погибли два человека, еще 35 получили ранения.