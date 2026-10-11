Москва11 октВести.Пять человек погибли после стрельбы в штате Джорджия. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местную полицию.
В издании уточнили, что инцидент произошел из-за конфликта на бытовой почве.
Стрельба в городе Дуглас была связана с домашним насилием... пять человек были смертельно раненыследует из публикации
Правоохранители сообщили, что за несколько часов до происшествия в полицию позвонила женщина. Она пожаловалась на то, что ее муж курит в доме. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили четыре тела, а также одного раненого, который позднее скончался в больнице.
Точные причины перестрелки неизвестны. Полицейские предполагают, что подозреваемый совершил самоубийство.
Неделю назад в Джорджии также сообщалось о стрельбе. В результате произошедшего тогда погибли два человека, еще 35 получили ранения.