Москва4 октВести.В американском штате Джорджия в городе Виенна произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще 35 получили ранения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на полицию штата.
Бретт Уолц, коронер в округе Дули, где произошла трагедия, рассказал, что двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет стали жертвами стрельбы. По его словам, некоторые из 35 раненых пострадали серьезно, некоторые получили легкие травмы. Не уточняется, сколько из 35 человек получили огнестрельные ранения, пишет издание. Официально характер и тяжесть травм не разглашается. Пострадавшие доставлены в больницы.
По данным бюро расследований штата, сотрудники управления шерифа округа Дули патрулировали улицы во время вечеринки в жилом квартале, когда раздались выстрелы.
Два человека были застрелены, а еще более 30 получили ранения во время уличной вечеринки в Джорджииотмечается в публикации
3 октября сообщалось, что в торговом комплексе рядом с университетом в Лос-Анджелесе в США произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли.