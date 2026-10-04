AP: два человека погибли, еще 35 ранены в результате стрельбы в Джорджии

В Джорджии два человека погибли в результате стрельбы, 35 ранены AP: два человека погибли, еще 35 ранены в результате стрельбы в Джорджии

Москва4 окт Вести.В американском штате Джорджия в городе Виенна произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще 35 получили ранения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на полицию штата.

Бретт Уолц, коронер в округе Дули, где произошла трагедия, рассказал, что двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет стали жертвами стрельбы. По его словам, некоторые из 35 раненых пострадали серьезно, некоторые получили легкие травмы. Не уточняется, сколько из 35 человек получили огнестрельные ранения, пишет издание. Официально характер и тяжесть травм не разглашается. Пострадавшие доставлены в больницы.

По данным бюро расследований штата, сотрудники управления шерифа округа Дули патрулировали улицы во время вечеринки в жилом квартале, когда раздались выстрелы.

Два человека были застрелены, а еще более 30 получили ранения во время уличной вечеринки в Джорджии отмечается в публикации

3 октября сообщалось, что в торговом комплексе рядом с университетом в Лос-Анджелесе в США произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли.