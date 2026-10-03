Москва3 октВести.Стрельба произошла в торговом комплексе рядом с университетом в Лос-Анджелесе в США. Об этом передает телеканал KABC со ссылкой на правоохранителей.
Согласно этой информации, инцидент произошел в ночь на 3 октября в здании, расположенном недалеко от Университета штата Калифорния в районе Нортридж. Полицейские прибыли на место после сообщений о большой вечеринке, однако на месте прозвучали выстрелы.
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбысказано в материале
Более подробной информации пока не приводится.