Как минимум двое погибли при стрельбе в торговом комплексе в Лос-Анджелесе

Стрельба произошла в торговом комплексе в Лос-Анджелесе, есть погибшие Как минимум двое погибли при стрельбе в торговом комплексе в Лос-Анджелесе

Москва3 окт Вести.Стрельба произошла в торговом комплексе рядом с университетом в Лос-Анджелесе в США. Об этом передает телеканал KABC со ссылкой на правоохранителей.

Согласно этой информации, инцидент произошел в ночь на 3 октября в здании, расположенном недалеко от Университета штата Калифорния в районе Нортридж. Полицейские прибыли на место после сообщений о большой вечеринке, однако на месте прозвучали выстрелы.

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы сказано в материале

Более подробной информации пока не приводится.