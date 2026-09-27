Москва27 сенВести.При стрельбе на карибском острове Сент-Винсент в районе Грин-Хилл погибли четыре человека, еще четверо получили огнестрельные ранения, сообщает газета St Vincent Times.
На карибском острове Сент-Винсент местные правоохранительные органы расследуют крупную смертельную массовую стрельбу в районе Грин-Хилл, при которой погибли четыре человека, а еще четверо госпитализированы с огнестрельными ранениямиотмечает газета
Стрельба произошла поздно вечером 25 сентября возле магазина, расположенного недалеко от района Грин-Хилл. Неизвестные вооруженные люди подъехали на автомобиле и открыли огонь по толпе. Погибли трое мужчин и одна женщина, еще четверо пострадали.
Эта стрельба стала второй по количеству жертв в истории Сент-Винсента и Гренадин. Последний громкий случай произошел 19 июля 2023 года в районе Харбор Клаб в Кингстауне, тогда погибли пятеро человек.
Между тем в международном аэропорту Майами (США) произошла стрельба, подозреваемого задержали, пострадавших нет.
При стрельбе в США каждый день погибают 117 человек.