СМИ: при стрельбе на Сент-Винсенте погибли четыре человека, четверо ранены

При стрельбе на карибском острове Сент-Винсент погибли четыре человека СМИ: при стрельбе на Сент-Винсенте погибли четыре человека, четверо ранены

Москва27 сен Вести.При стрельбе на карибском острове Сент-Винсент в районе Грин-Хилл погибли четыре человека, еще четверо получили огнестрельные ранения, сообщает газета St Vincent Times.

На карибском острове Сент-Винсент местные правоохранительные органы расследуют крупную смертельную массовую стрельбу в районе Грин-Хилл, при которой погибли четыре человека, а еще четверо госпитализированы с огнестрельными ранениями отмечает газета

Стрельба произошла поздно вечером 25 сентября возле магазина, расположенного недалеко от района Грин-Хилл. Неизвестные вооруженные люди подъехали на автомобиле и открыли огонь по толпе. Погибли трое мужчин и одна женщина, еще четверо пострадали.

Эта стрельба стала второй по количеству жертв в истории Сент-Винсента и Гренадин. Последний громкий случай произошел 19 июля 2023 года в районе Харбор Клаб в Кингстауне, тогда погибли пятеро человек.

Между тем в международном аэропорту Майами (США) произошла стрельба, подозреваемого задержали, пострадавших нет.

При стрельбе в США каждый день погибают 117 человек.