Американский журналист Санчес: 117 человек ежедневно погибают в США от пуль

Журналист Санчес раскрыл количество ежедневных смертей от стрельбы в США Американский журналист Санчес: 117 человек ежедневно погибают в США от пуль

Москва15 сен Вести.При стрельбе в США каждый день погибают 117 человек, заявил ведущий RT Рик Санчес.

Журналист обратил внимание на то, что США все еще считают великой и безопасной страной, несмотря на такие показатели смертности.

В моей стране, Соединенных Штатах Америки, каждый день при стрельбе погибают 117 человек! Каждый день в США от огнестрельных ранений погибают 117 человек! подчеркнул Санчес

Ранее восемь человек погибли при стрельбе и пожаре в одном из домов в Биллингсе (штат Монтана, США) во время семейной ссоры.

Блогера Брианну Джонсон, известную под псевдонимом DreamDoll Brii, застрелили в салоне автомобиля Lamborghini во Флориде. Местные жители заявили, что спутали звуки выстрелов с салютом, поскольку страна отмечала в тот день (4 июля) День независимости США.