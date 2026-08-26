ABC: в США восемь человек стали жертвами стрельбы на фоне семейного конфликта

ABC: в США семейная ссора переросла в перестрелку, погибли восемь человек ABC: в США восемь человек стали жертвами стрельбы на фоне семейного конфликта

Москва26 авг Вести.В результате стрельбы и пожара, которые произошли в одном из домов в Биллингсе (штат Монтана) на фоне семейной ссоры, погибли восемь человек, включая четверых детей. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти штата Монтана.

По данным телеканала, сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе в частном доме в городе Биллингс, а когда они приехали на место происшествия, здание уже было охвачено огнем.

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Подозреваемый был схвачен полицией на заднем дворе дома. Его госпитализировали с огнестрельным ранением, которое, как предполагается, он нанес себе сам. Позднее мужчина скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в парке Чарльза Янга в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), произошла стрельба, при которой погиб один человек и не менее четырех получили ранения. По данным местной телевизионной станции WKYT, среди пострадавших было двое детей.