WKYT: при стрельбе в Кентукки погиб человек, четверо получили ранения

Один человек погиб, четверо ранены при стрельбе в штате Кентукки WKYT: при стрельбе в Кентукки погиб человек, четверо получили ранения

Москва16 авг Вести.Стрельба, при которой погиб один человек и не менее четырех получили ранения, произошла в парке Чарльза Янга в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), сообщает местная телевизионная станция WKYT.

Среди пострадавших оказались двое детей, уточнил представитель правоохранительных органов Лексингтона.

По данным полиции, ранения получили четырехлетний ребенок, 14-летний подросток и двое взрослых. Врачи оценивают их состояние как стабильное, угрозы для жизни нет.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил о пятерых пострадавших.

Пятеро, я полагаю, получили ранения и, по всей вероятности, один скончался приводит телеканал Fox56 слова Бешира

Полиция пока не предоставила никаких сведений..

Между тем 6 августа в канадском городе Торонто в рамках расследования ЧП со стрельбой по зданию генконсульства США арестованы 19-летний юноша и 15-летний подросток.