Москва16 авгВести.Стрельба, при которой погиб один человек и не менее четырех получили ранения, произошла в парке Чарльза Янга в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), сообщает местная телевизионная станция WKYT.
Среди пострадавших оказались двое детей, уточнил представитель правоохранительных органов Лексингтона.
По данным полиции, ранения получили четырехлетний ребенок, 14-летний подросток и двое взрослых. Врачи оценивают их состояние как стабильное, угрозы для жизни нет.
Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил о пятерых пострадавших.
Пятеро, я полагаю, получили ранения и, по всей вероятности, один скончалсяприводит телеканал Fox56 слова Бешира
Полиция пока не предоставила никаких сведений..
Между тем 6 августа в канадском городе Торонто в рамках расследования ЧП со стрельбой по зданию генконсульства США арестованы 19-летний юноша и 15-летний подросток.