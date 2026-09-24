Москва24 сенВести.В международном аэропорту Майами (США) произошла стрельба, подозреваемого задержали, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC6.
Мужчину взяли под стражу после того, как сообщения о выстрелах в международном аэропорту Майами привлекли внимание правоохранителей, немедленно прибывших на местоотмечает телеканал
Власти пока не привели подробностей о подозреваемом или возможных обвинениях, однако подчеркнули, что угрозы для людей нет.
Стрельба привела к частичному перекрытию подъездов к аэропорту, но затем движение восстановили, и аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.