NBC6: в международном аэропорту Майами произошла стрельба NBC6: задержан мужчина, который открыл стрельбу в аэропорту Майами

Москва24 сен Вести.В международном аэропорту Майами (США) произошла стрельба, подозреваемого задержали, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC6.

Мужчину взяли под стражу после того, как сообщения о выстрелах в международном аэропорту Майами привлекли внимание правоохранителей, немедленно прибывших на место отмечает телеканал

Власти пока не привели подробностей о подозреваемом или возможных обвинениях, однако подчеркнули, что угрозы для людей нет.

Стрельба привела к частичному перекрытию подъездов к аэропорту, но затем движение восстановили, и аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.