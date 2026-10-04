Британская полиция: мужчину застрелили во время похорон в Лондоне

Чисто английское убийство: мужчину застрелили на похоронах в Лондоне Британская полиция: мужчину застрелили во время похорон в Лондоне

Москва4 окт Вести.Мужчина стал жертвой стрельбы, произошедшей во время похоронной церемонии в Лондоне, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает пресс-служба британской полиции.

Местные жители в пятницу, 2 октября, вызвали сотрудников правоохранительных органов после того, как услышали звуки выстрелов на западе Лондона в районе Ист-Эктон. Там шли похороны, на которых присутствовали 50 человек, в том числе дети. В результате стрельбы был ранен 40-летний мужчина. Медики, прибывшие к месту происшествия, не успели его спасти.

Там, где произошел инцидент, проходила похоронная церемония с большим количеством участников, однако то, что должно было стать поводом для единения в память о погибшем, обернулось горем говорится в сообщении Скотленд-Ярда

Отмечается, что задержаний в связи с инцидентом пока не проводилось. В настоящее время идет расследование.

Ранее сообщалось, что минимум два человека погибли в результате стрельбы в торговом комплексе рядом с Университетом штата Калифорния в Лос-Анджелесе.