Один человек погиб, восемь пострадали при стрельбе у стадиона в Алабаме

Стрельба у стадиона в Алабаме унесла жизнь человека, также есть пострадавшие Один человек погиб, восемь пострадали при стрельбе у стадиона в Алабаме

Москва1 ноя Вести.Как минимум один человек погиб, еще восемь получили ранения при стрельбе в районе стадиона Legion Field в американском городе Бирмингем штата Алабама. Информацию об этом распространил телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Согласно этой информации, всего пострадали девять человек, один погиб. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как критическое.

На месте было найдено несколько единиц огнестрельного оружия. Подозреваемый задержан.

О стрельбе в районе стадиона Legion Field СМИ сообщили 31 октября. Инцидент произошел спустя несколько часов после футбольного матча.