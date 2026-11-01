АВС: неизвестный начал стрелять в людей на стадионе в Алабаме

Неизвестный открыл стрельбу на стадионе в американском штате Алабама АВС: неизвестный начал стрелять в людей на стадионе в Алабаме

Москва1 ноя Вести.Неизвестный открыл огонь на стадионе Legion Field в городе Бирмингем в американском штате Алабама. Несколько человек получили ранения, сообщает телеканал ABC 33/40 со ссылкой на полицию.

Несколько человек получили огнестрельные ранения... в субботу на стадионе Legion Field... Стрельба произошла через несколько часов после футбольного матча следует из сообщения канала

Как отмечают местные СМИ, число пострадавших и их состояние, а также причины произошедшего правоохранители пока что не уточнили.

Ранее сообщалось о стрельбе в одном из торговых центров Калифорнии. Местная полиция сообщила о нескольких пострадавших.