Москва1 нояВести.Неизвестный открыл огонь на стадионе Legion Field в городе Бирмингем в американском штате Алабама. Несколько человек получили ранения, сообщает телеканал ABC 33/40 со ссылкой на полицию.
Несколько человек получили огнестрельные ранения... в субботу на стадионе Legion Field... Стрельба произошла через несколько часов после футбольного матчаследует из сообщения канала
Как отмечают местные СМИ, число пострадавших и их состояние, а также причины произошедшего правоохранители пока что не уточнили.
Ранее сообщалось о стрельбе в одном из торговых центров Калифорнии. Местная полиция сообщила о нескольких пострадавших.