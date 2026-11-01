NBC10: стрельба произошла у кампуса Университета Делавэра в США

Стрельба произошла у кампуса Университета Делавэра в США NBC10: стрельба произошла у кампуса Университета Делавэра в США

Москва1 ноя Вести.Стрельба произошла в ночь на 1 ноября около кампуса Университета Делавэра в американском городе Ньюарк штата Делавэр. Об этом информирует телеканал NBC10 со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно этой информации, инцидент произошел на пересечении улиц Мейн-стрит и Чоут-стрит около 23:13 по местному времени (07:13 воскресенья по московскому).

По данным правоохранителей, в настоящее время угрозы для населения не наблюдается.

Полицейские проводят расследование. Телеканал не уточняет, есть ли пострадавшие.

В тот же день произошла стрельба на стадионе Legion Field в городе Бирмингем штата Алабама.

31 октября СМИ сообщали о стрельбе в торговом центре в Калифорнии.