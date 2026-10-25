TMZ: 11 человек ранены при стрельбе в американском Таллахасси

11 человек ранены в результате стрельбы во Флориде TMZ: 11 человек ранены при стрельбе в американском Таллахасси

Москва25 окт Вести.11 человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы недалеко от университетского стадиона в городе Таллахасси (штат Флорида, США). Об этом сообщает портал TMZ.

Как заявил начальник полиции Таллахасси Лоуренс Ревелл на пресс-конференции, среди пострадавших шестеро были несовершеннолетними, в том числе 11-летний ребенок, и пятеро взрослыми. Двенадцатой стала пожилая женщина, которой во время стрельбы удалось убежать с места происшествия, поэтому она не была ранена.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, трое других в тяжелом, а остальные в стабильном, добавил Ревелл.

Стрельба произошла в субботу, 24 октября, после футбольного матча между Arkansas–Pine Bluff Golden Lions и Florida A&M Rattlers. Игра проходила на стадионе Bragg Memorial Stadium, принадлежащем Florida A&M. По словам начальника полиции, как минимум одна жертва была студентом Florida A&M.

Ревелл предположил, что причиной стрельбы возле стадиона Техасского университета A&M стала драка между двумя или тремя людьми. Расследованием занимаются детективы отдела по расследованию насильственных преступлений полиции Таллахасси. Они пытаются установить лиц, учинивших стрельбу.