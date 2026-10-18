Два человека погибли при наезде автомобиля на футбольных болельщиков в США Водитель протаранил толпу болельщиков на футбольном матче в США

Москва18 окт Вести.Два человека погибли в результате наезда автомобиля на футбольных болельщиков в американском штате Техас.

Инцидент произошел в городе Вичита, автомобиль выехал на футбольное поле прямо во время матча. Жертвами наезда стали ребенок и взрослый, сообщает телеканал KWCH со ссылкой на источники в местной полиции и экстренных службах.

По информации канала, есть пострадавшие, но точное их число не называется. Несколько человек доставлены в больницу.

Водитель автомобиля задержан. По данным полиции, вместе с ним в салоне находились двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Берлине грузовой автомобиль протаранил толпу людей в парке во время массового мероприятия. В результате пострадали 25 человек, трое из них были госпитализированы в критическом состоянии.