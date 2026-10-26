В США машина врезалась в группу велосипедистов и задавила насмерть двух человек

В Калифорнии автомобиль въехал в группу велосипедистов, двое погибли В США машина врезалась в группу велосипедистов и задавила насмерть двух человек

Москва26 окт Вести.Два человека погибли и двое пострадали в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов в городе Монклер, штат Калифорния. Об этом сообщает телеканал KTLA.

В материале отмечается, что участники велозаезда в составе 30 человек были одеты в костюмы к Хэллоуину.

Один из госпитализированных получил серьезные травмы и остается под наблюдением врачей, другой после осмотра покинул больницу с рассечением головы.

Предполагаемого водителя задержали спустя несколько часов у него дома. Ему вменяют вождение в нетрезвом виде, наезд на людей и оставление места ДТП. Найти подозреваемого удалось благодаря показаниям очевидцев.

Ранее в Ленинградской области три человека погибли после столкновения Opel с грузовиком.