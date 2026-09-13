В штате Висконсин пьяный водитель въехал в скопление пешеходов и полицейских

Четверо полицейских пострадали из-за наезда пьяного автомобилиста в Висконсине В штате Висконсин пьяный водитель въехал в скопление пешеходов и полицейских

Москва13 сен Вести.В американском городе Грин-Бей (штат Висконсин) нетрезвый водитель направил машину в группу людей, в результате чего травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило местное полицейское управление в соцсети X.

Инцидент произошел в ночное время, когда патрульные прибыли на вызов для разбирательства в конфликте возле фургона с уличной едой.

В полицейском департаменте пояснили, что во время выяснения обстоятельств потасовки легковой автомобиль врезался в скопление пешеходов и стражей порядка. Один из офицеров применил табельное оружие против нарушителя, но автомобилист попытался скрыться, после чего правоохранители организовали кратковременную погоню.

Вскоре беглеца перехватили и задержали. Выяснилось, что мужчина находился под воздействием алкоголя.

Четверо пострадавших полицейских получили ранения, не представляющие опасности для жизни. Сведений о травмах среди гражданских лиц не поступало.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли при стрельбе на детской площадке в Нью-Йорке.