Москва13 сенВести.В американском городе Грин-Бей (штат Висконсин) нетрезвый водитель направил машину в группу людей, в результате чего травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило местное полицейское управление в соцсети X.
Инцидент произошел в ночное время, когда патрульные прибыли на вызов для разбирательства в конфликте возле фургона с уличной едой.
В полицейском департаменте пояснили, что во время выяснения обстоятельств потасовки легковой автомобиль врезался в скопление пешеходов и стражей порядка. Один из офицеров применил табельное оружие против нарушителя, но автомобилист попытался скрыться, после чего правоохранители организовали кратковременную погоню.
Вскоре беглеца перехватили и задержали. Выяснилось, что мужчина находился под воздействием алкоголя.
Четверо пострадавших полицейских получили ранения, не представляющие опасности для жизни. Сведений о травмах среди гражданских лиц не поступало.
Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли при стрельбе на детской площадке в Нью-Йорке.