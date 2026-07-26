Independent: фургон намеренно наехал на полицию в Шотландии, двое пострадали

СМИ: фургон намеренно наехал на полицейских в Шотландии Independent: фургон намеренно наехал на полицию в Шотландии, двое пострадали

Москва26 июл Вести.В Шотландии фургон совершил наезд на полицейский, и, как предполагается, происшествие было умышленным. Такую информацию распространила газета Independent со ссылкой на стражей порядка.

Согласно этой информации, инцидент произошел 25 июля. На правоохранителей наехал фургон серии Renault Trafic белого цвета.

Двое полицейских были госпитализированы с серьезными травмами после "намеренной и подлой атаки" в Ларкхолле, расположенном на юго-востоке от Глазго сказано в материале

Уточняется, что в полиции считают произошедшее "попыткой убийства". Водитель скрылся, его ищут.

Пострадавшие были доставлены в больницу. 43-летний полицейский все еще находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное. 41-летний страж порядка уже покинул медучреждение.