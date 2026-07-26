Москва26 июлВести.В Шотландии фургон совершил наезд на полицейский, и, как предполагается, происшествие было умышленным. Такую информацию распространила газета Independent со ссылкой на стражей порядка.
Согласно этой информации, инцидент произошел 25 июля. На правоохранителей наехал фургон серии Renault Trafic белого цвета.
Двое полицейских были госпитализированы с серьезными травмами после "намеренной и подлой атаки" в Ларкхолле, расположенном на юго-востоке от Глазгосказано в материале
Уточняется, что в полиции считают произошедшее "попыткой убийства". Водитель скрылся, его ищут.
Пострадавшие были доставлены в больницу. 43-летний полицейский все еще находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное. 41-летний страж порядка уже покинул медучреждение.