В Шотландии пять человек пострадали при серии нападений на мусульман

В Эдинбурге при нападениях на мусульман пострадали пять человек В Шотландии пять человек пострадали при серии нападений на мусульман

Москва20 июн Вести.В шотландском Эдинбурге произошла серия нападений на представителей мусульманской общины, в результате которых травмированы пять человек. Об этом сообщила полиция Шотландии.

По данным ведомства, пострадавшие – мужчины в возрасте от 22 до 39 лет. Трое из них были госпитализированы. Уточняется, что угрозы жизням пострадавших нет.

Пятеро мужчин, двое в возрасте 22 лет и еще три мужчины в возрасте 24, 27 и 39 лет, получили различные травмы, троим потребовалась госпитализация говорится в заявлении полиции

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Шотландии по подозрению в причастности к нападениям. К расследованию также подключена контртеррористическая полиция.

Ранее Шотландская ассоциация мечетей сообщила о нападениях на нескольких членов общины.