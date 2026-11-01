Заминированный мотоцикл взорвался во время празднования Хэллоуина в Колумбии

В Колумбии заминированный мотоцикл взорвался во время празднования Хэллоуина Заминированный мотоцикл взорвался во время празднования Хэллоуина в Колумбии

Москва1 ноя Вести.Заминированный мотоцикл взорвался в центре колумбийского города Альхесирас во время празднования Хэллоуина. Об этом пишет газета El Tiempo.

В результате инцидента погиб патрульный полицейский, еще как минимум семь человек получили ранения.

У торгового заведения Las Palmitas взорвался заминированный мотоцикл​​​. По предварительным данным, в результате теракта погиб патрульный Национальной полиции отмечается в публикации

По данным полиции, преступники оставили заминированный мотоцикл в центре города, куда на празднование Хеллоуина собралось множество людей. Взорвали его дистанционно. В результате инцидента взрывная волна затронула как полицейских, патрулировавших район, так и граждан, находившихся в нескольких метрах от места взрыва.

Пострадавших доставили в муниципальную больницу, информацию о тяжести их ранений издание не приводит.