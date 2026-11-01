Москва1 нояВести.Заминированный мотоцикл взорвался в центре колумбийского города Альхесирас во время празднования Хэллоуина. Об этом пишет газета El Tiempo.
В результате инцидента погиб патрульный полицейский, еще как минимум семь человек получили ранения.
У торгового заведения Las Palmitas взорвался заминированный мотоцикл. По предварительным данным, в результате теракта погиб патрульный Национальной полицииотмечается в публикации
По данным полиции, преступники оставили заминированный мотоцикл в центре города, куда на празднование Хеллоуина собралось множество людей. Взорвали его дистанционно. В результате инцидента взрывная волна затронула как полицейских, патрулировавших район, так и граждан, находившихся в нескольких метрах от места взрыва.
Пострадавших доставили в муниципальную больницу, информацию о тяжести их ранений издание не приводит.