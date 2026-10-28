La FM: семь человек пострадали в Колумбии при взрыве неизвестного устройства

СМИ: при взрыве неизвестного устройства в Колумбии пострадали семь человек La FM: семь человек пострадали в Колумбии при взрыве неизвестного устройства

Москва28 окт Вести.Семь человек пострадали в Колумбии при взрыве самодельного устройства в районе Эль-Эскобаль. Об этом сообщает радиостанция La FM.

Уточняется, что взрыв произошел рядом с объектами Национального управления налогов и таможни (DIAN) и полицейским пунктом CAI.

В результате взрыва сумки с бомбой пострадали семь человек: четверо гражданских и трое сотрудников Национальной полиции следует из сообщения радиостанции

Там же добавили, что полицейские получили ранения верхних и нижних конечностей. Дома и автомобили, которые находились в зоне происшествия оказались повреждены.

Правоохранительные органы, по данным радиостанции, проверяют, кто и как привел в действие взрывное устройство. Известно, что в приграничном районе существуют различные вооруженные группировки, которые борются за контроль над районом. Его, по сообщениям местных, используют для незаконного перемещения товаров, оружия и наркотиков, а также торговли людьми.

Ранее в муниципалитете Пелайя беспилотники атаковали полицейский участок. Тогда от взрыва пострадало шесть человек.