В Боливии при взрыве на военном объекте погибли два человека, еще 59 пострадали

Два человека погибли при взрыве на военном объекте в Боливии В Боливии при взрыве на военном объекте погибли два человека, еще 59 пострадали

Москва5 сен Вести.В результате взрыва в центре обслуживания военной техники в городе Виача на юго-западе Боливии погибли как минимум два человека.

Еще 59 человек получили ранения, семеро числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал Unitel со ссылкой на данные полиции.

Министр обороны Боливии Эрнесто Хустиниано уточнил, что в числе пострадавших шестеро военнослужащих, остальные — гражданские. По его данным, взрыв произошел на участке, где хранились пиротехнические материалы.

Согласно информации телеканала, ударная волна повредила расположенные рядом жилые дома. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Боливии произошла дорожная авария с участием автобуса, погибли 13 человек.